Хоррор «Поезд в Пусан 2» вышел в российский прокат

Продолжение хоррора южнокорейского режиссёра Ён Сан Хо «Поезд в Пусан» вышло в российский прокат. Новый проект получил название «Полуостров».
В центре сюжета оказался бывший солдат по имени Чжон Сок, который выжил в зомби-апокалипсисе, но вынужден вернуться в зону заражения спустя четыре года после катастрофы. Ему удаётся найти людей, которые все эти годы спасались от оживших мертвецов.
Главные роли в «Полуострове» исполнили Ли Джон Хён, Кан Дон Вон и Ли Рэ. Выход картины запланирован на 6 августа. Создатели фильма «Полуостров» опубликовали первые кадры из грядущего хоррора.
Как писал NEWS.ru, первая часть хоррора режиссёра Ён Сан Хо «Поезд в Пусан» повторно выйдет в прокат в расширенной версии. Премьера ожидается 1 июля.
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