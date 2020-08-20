Хоррор «Поезд в Пусан 2» вышел в российский прокат

https://static.news.ru/photo/b0a72f50-e2f9-11ea-bf47-fa163e074e61_660.jpg Фото: RedPeter Film

Продолжение хоррора южнокорейского режиссёра Ён Сан Хо «Поезд в Пусан» вышло в российский прокат. Новый проект получил название «Полуостров».

В центре сюжета оказался бывший солдат по имени Чжон Сок, который выжил в зомби-апокалипсисе, но вынужден вернуться в зону заражения спустя четыре года после катастрофы. Ему удаётся найти людей, которые все эти годы спасались от оживших мертвецов.

Главные роли в «Полуострове» исполнили Ли Джон Хён, Кан Дон Вон и Ли Рэ. Выход картины запланирован на 6 августа. Создатели фильма «Полуостров» опубликовали первые кадры из грядущего хоррора.

Как писал NEWS.ru, первая часть хоррора режиссёра Ён Сан Хо «Поезд в Пусан» повторно выйдет в прокат в расширенной версии. Премьера ожидается 1 июля.