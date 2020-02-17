Майкл Бэй — один из самых успешных и в то же время крайне противоречивых режиссёров последних трёх десятилетий. Его фильмы — «Скала», «Армагеддон», «Перл-Харбор», франшизы «Плохие парни» и «Трансформеры», и другие — собирали в прокате вгушительные суммы (общие сборы составляют на данный момент около $8 млрд) и при этом с завидной регулярностью становились объектами нападок критиков (показательны в этом плане шесть номинаций на «Золотую малину»).

Начав как автор музыкальных клипов, режиссёр перенёс эту стилистику и в полнометражные картины, чем до сих пор вызывает раздражение у многих пуристов от кинематографа. Тем не менее, и уважительных отзывов он заслужил достаточно — причём, со стороны признанных голливудских мэтров: от продюсеров Дона Симпсона и Джерри Брукхаймера, на чьём счету значительная доля американских блокбастеров 1990-х, до Джеймса Кэмерона, Кристофера Нолана и Стивена Спилберга, продюсировавшего первый фильм «Трансформеры» 2007 года.

В вину Бэю чаще всего вменяется недостаточная глубина сюжета и пристрастие к масштабным и эффектным сценам вместо, например, детального раскрытия характеров героев. Кулуарная история гласит: один из журналистов как-то раз откровенно упрекнул режиссёра в том, что тот снимает «кино для подростков». Бэй, как сообщается, парировал такой выпад весьма лаконично: «Кто-то же должен его снимать».

Режиссёр действительно крайне последователен в избранном им методе работы. Составляющие картин Бэя, как правило, несложны: конфликт откровенно положительных и безапелляционно отрицательных персонажей, обилие пиротехнических эффектов, изрядная доля фантастики и… различные технологические новинки. Успех бэевских творений привёл к тому, что в его фильмах, например, зачастую присутствует новейшая американская военная техника. Представители Пентагона в фильме, посвящённом съёмкам «Трансформеры: месть падших», отмечали, что им нравится стиль режиссёра, который создаёт героический и «продвинутый» имидж вооружённым силам США. Ведущие автоконцерны также впечатлены работами Бэя. Для его фильмов они то и дело предоставляют модели машин, которые к моменту съёмок ещё не поступили в массовую продажу.

Актёры, работавшие или до сих пор сотрудничающие с Бэем отмечают, что это опыт не из лёгких. Снимающий высокобюджетные двухчасовые картины в рекордные сроки, он требует от своей команды полной отдачи. И если эмоции на лицах персонажей во время одного из взрывов, коими полнятся бэевские работы, выглядят слишком натурально, то секрет прост. По признанию режиссёра, часть пиротехнических эффектов — спонтанное явление, дабы актёрам не приходилось играть: испуг должен быть реальным. Подобный подход часто приводит к неприятным казусам. Жёсткость Бэя, например, привела к его конфликту с актрисой Меган Фокс, игравшей в первых двух фильмах франшизы «Трансформеры». В итоге из сценария третьей картины её героиня была исключена. Впрочем, позднее противоречия, похоже, были разрешены. Фокс сыграла в спродюсированных Бэем фильмах «Черепашки-ниндзя», — вероятно, с его подачи.

Однако сколько бы претензий не было обращено в адрес режиссёра, отрицать его влияние на современный кинематограф — по крайней мере, массовый, — тяжело. Фильм 1996 года «Скала» стал одним из образцов для создания многих последовавших за ним боевиков, а недавний выход очередных «Плохих парней» подтвердил востребованность инициированной Бэем франшизы. Примечательно то, что режиссёр решил не браться за съёмки новой картины; однако создателям удалось сохранить его фирменный почерк, а сам он появился в фильме в эпизодической роли — ненавязчивое, но показательное признание его заслуг.