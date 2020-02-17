Майкл Бэй — один из самых успешных и в то же время крайне противоречивых режиссёров последних трёх десятилетий. Его фильмы — «Скала», «Армагеддон», «Перл-Харбор», франшизы «Плохие парни» и «Трансформеры», и другие — собирали в прокате вгушительные суммы (общие сборы составляют на данный момент около $8 млрд) и при этом с завидной регулярностью становились объектами нападок критиков (показательны в этом плане шесть номинаций на «Золотую малину»).
Начав как автор музыкальных клипов, режиссёр перенёс эту стилистику и в полнометражные картины, чем до сих пор вызывает раздражение у многих пуристов от кинематографа. Тем не менее, и уважительных отзывов он заслужил достаточно — причём, со стороны признанных голливудских мэтров: от продюсеров Дона Симпсона и Джерри Брукхаймера, на чьём счету значительная доля американских блокбастеров 1990-х, до Джеймса Кэмерона, Кристофера Нолана и Стивена Спилберга, продюсировавшего первый фильм «Трансформеры» 2007 года.
В вину Бэю чаще всего вменяется недостаточная глубина сюжета и пристрастие к масштабным и эффектным сценам вместо, например, детального раскрытия характеров героев. Кулуарная история гласит: один из журналистов как-то раз откровенно упрекнул режиссёра в том, что тот снимает «кино для подростков». Бэй, как сообщается, парировал такой выпад весьма лаконично: «Кто-то же должен его снимать».
Режиссёр действительно крайне последователен в избранном им методе работы. Составляющие картин Бэя, как правило, несложны: конфликт откровенно положительных и безапелляционно отрицательных персонажей, обилие пиротехнических эффектов, изрядная доля фантастики и… различные технологические новинки. Успех бэевских творений привёл к тому, что в его фильмах, например, зачастую присутствует новейшая американская военная техника. Представители Пентагона в фильме, посвящённом съёмкам «Трансформеры: месть падших», отмечали, что им нравится стиль режиссёра, который создаёт героический и «продвинутый» имидж вооружённым силам США. Ведущие автоконцерны также впечатлены работами Бэя. Для его фильмов они то и дело предоставляют модели машин, которые к моменту съёмок ещё не поступили в массовую продажу.
Актёры, работавшие или до сих пор сотрудничающие с Бэем отмечают, что это опыт не из лёгких. Снимающий высокобюджетные двухчасовые картины в рекордные сроки, он требует от своей команды полной отдачи. И если эмоции на лицах персонажей во время одного из взрывов, коими полнятся бэевские работы, выглядят слишком натурально, то секрет прост. По признанию режиссёра, часть пиротехнических эффектов — спонтанное явление, дабы актёрам не приходилось играть: испуг должен быть реальным. Подобный подход часто приводит к неприятным казусам. Жёсткость Бэя, например, привела к его конфликту с актрисой Меган Фокс, игравшей в первых двух фильмах франшизы «Трансформеры». В итоге из сценария третьей картины её героиня была исключена. Впрочем, позднее противоречия, похоже, были разрешены. Фокс сыграла в спродюсированных Бэем фильмах «Черепашки-ниндзя», — вероятно, с его подачи.
Однако сколько бы претензий не было обращено в адрес режиссёра, отрицать его влияние на современный кинематограф — по крайней мере, массовый, — тяжело. Фильм 1996 года «Скала» стал одним из образцов для создания многих последовавших за ним боевиков, а недавний выход очередных «Плохих парней» подтвердил востребованность инициированной Бэем франшизы. Примечательно то, что режиссёр решил не браться за съёмки новой картины; однако создателям удалось сохранить его фирменный почерк, а сам он появился в фильме в эпизодической роли — ненавязчивое, но показательное признание его заслуг.
Paramount Pictures/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Съемка Трансформеров, 2007 г.
filmstills.net/Global Look Press
Майкл Бэй на церемонии MTV Movie Awards, 2009 г.
Lisa O'Connor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
На съемках третьей части Трансформеров, 2011 г.
g90/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Отпечатки рук и ног Майкла Бэя на Аллее славы в Голливуде, 2017 г.
Dave Bedrosian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Кадр из фильма «Скала», 1996 г.
Hollywood Pictures
Кадр из фильма «Скала», 1996 г.
Hollywood Pictures
Кадр из фильма «Армагеддон». 1998 г.
Touchstone Pictures
Кадр из фильма «Армагеддон». 1998 г.
Touchstone Pictures
Кадр из фильма «Перл-Харбор», 2001 г.
Touchstone Pictures
Кадр из фильма «Перл-Харбор», 2001 г.
Touchstone Pictures
Кадр из фильма «Остров», 2005 г.
Warner Bros.
Кадр из фильма «Остров», 2005 г.
Warner Bros.
Кадр из фильма «Остров», 2005 г.
Warner Bros.
Кадр из фильма «Трансформеры», 2007 г.
«Юниверсал Пикчерс Рус»
Кадр из фильма «Трансформеры», 2007 г.
«Юниверсал Пикчерс Рус»
Кадр из фильма «Трансформеры», 2007 г.
«Юниверсал Пикчерс Рус»
На премьере фильма Кровью и потом, 2013 г.
Kika Press/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Кадр из фильма «Кровью и потом: Анаболлики», 2013 г.
Paramount Pictures
Кадр из фильма «Кровью и потом: Анаболлики», 2013 г.
Paramount Pictures
Постер к фильму «Трансформеры: Последжний рыцарь», 2017 г.
Paramount Pictures/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Paramount Pictures/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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