https://static.news.ru/photo/e06958f2-442b-11ea-8e87-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Мечтатели» Фото: Recorded Picture Company (RPC)

Гильдия киноактёров и Американская федерация деятелей телевидения и радио обновили список правил съёмок секс-сцен в фильмах и сериалах.

Цель протоколов — предотвратить домогательства на съёмочной площадке, сообщает The New York Times.

Согласно новым правилам, на месте съёмок во время работы над постельными сценами должны присутствовать специальные координаторы, задача которых — обсуждать с артистами, что они готовы сделать перед объективом.

Эксперты также будут обговаривать с режиссёрами, сценаристами и операторами, насколько сцена будет откровенной, а также прочие сопутствующие детали, прописанные в сценарии.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году Ассоциация британских кинорежиссёров разработала своё руководство для съёмок откровенных эпизодов в кино. В инструкции, например, говорится, что кинематографистам не нужно просить актёров раздеваться во время проб на роль.