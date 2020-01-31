Гильдия киноактёров и Американская федерация деятелей телевидения и радио обновили список правил съёмок секс-сцен в фильмах и сериалах.
Цель протоколов — предотвратить домогательства на съёмочной площадке,
Согласно новым правилам, на месте съёмок во время работы над постельными сценами должны присутствовать специальные координаторы, задача которых — обсуждать с артистами, что они готовы сделать перед объективом.
Эксперты также будут обговаривать с режиссёрами, сценаристами и операторами, насколько сцена будет откровенной, а также прочие сопутствующие детали, прописанные в сценарии.
Как писал NEWS.ru, в 2019 году Ассоциация британских кинорежиссёров разработала своё руководство для съёмок откровенных эпизодов в кино. В инструкции, например, говорится, что кинематографистам не нужно просить актёров раздеваться во время проб на роль.
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