Генри Кавилл показал, как собирает игровой ПК

Британский актёр Генри Кавилл, известный по ролям Ведьмака и Супермена, показал, как собирает персональный компьютер. Он собирается использовать его для игр.
Кавилл опубликовал в Instagram видео-отчёт, в котором он демонстрирует сборку ПК из новых деталей. В ролик он добавил сообщения о мерах предосторожности при соединении элементов системы.
Кавилл использовал материнскую плату ROG Crosshair VIII Hero, процессор AMD Ryzen 9 3950X, память G.Skill TRIDENT Z RGB, видеокарту ASUS ROG STRIX RTX2080Ti GAMING, накопители Samsung 970 Pro (4 ТБ), систему охлаждения NZXT Kraken Z73 Корпус Fractal Design и блок питания Seasonic,
Ранее Генри Кавилл прокомментировал слухи о своём возможном возвращении к роли Супермена. Он сыграл персонажа в трёх фильмах, писал NEWS.ru.
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