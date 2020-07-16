Генри Кавилл показал, как собирает игровой ПК

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Власти Китая разрешили кинотеатрам снова открыться. Снятие ограничений затронуло только те площадки, которые расположены на территории с низким уровнем распространения COVID-19.

Владельцев обязали соблюдать рекомендации по профилактике вирусных заболеваний, сообщает The Hollywood Reporter. Среди мер — заполнение зала не более чем на 30%, ограниченное количество сеансов в день, измерение температуры у...