Генри Кавилл опроверг слухи о возвращении к роли Супермена

Британский актёр Генри Кавилл прокомментировал слухи о своём возможном возвращении к роли Супермена. Он сыграл персонажа в трёх фильмах.
Кавилл дал интервью Variety, во время которого ему
Слухи с каждым днём становятся всё более и более дикими. Количество спекуляций, чепухи, которую я читаю в Интернете, какое-то невероятное и даже смущающее. Особенно, когда ты видишь, как люди выдают ерунду за факты. Моя реакция: «Нет, это не так. Этого не произошло, и переговоры не ведутся», — заявил артист.
По его словам, если люди обсуждают слухи о супергерое и распространяют о нём новости, значит, они в нём заинтересованы, а это самое важное. Он отметил, что «в идеальном мире» он мог бы снова сыграть Супермена.
О том, что компания Warner Bros. ведёт переговоры с Генри Кавиллом о роли Кларка Кента, стало известно в конце мая. Сообщалось, что его рассматривают на участие в фильмах «Шазам 2», «Аквамен 2» и «Чёрный Адам», писал NEWS.ru.
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