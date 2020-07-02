Генри Кавилл опроверг слухи о возвращении к роли Супермена

https://static.news.ru/photo/8a384156-bd01-11ea-8c20-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» Фото: DC Entertainment/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский актёр Генри Кавилл прокомментировал слухи о своём возможном возвращении к роли Супермена. Он сыграл персонажа в трёх фильмах.

Кавилл дал интервью Variety, во время которого ему напомнили о часто появляющейся в СМИ информации о том, что он возможно снова примет образ Кларка Кента.

Слухи с каждым днём становятся всё более и более дикими. Количество спекуляций, чепухи, которую я читаю в Интернете, какое-то невероятное и даже смущающее. Особенно, когда ты видишь, как люди выдают ерунду за факты. Моя реакция: «Нет, это не так. Этого не произошло, и переговоры не ведутся», — заявил артист.

По его словам, если люди обсуждают слухи о супергерое и распространяют о нём новости, значит, они в нём заинтересованы, а это самое важное. Он отметил, что «в идеальном мире» он мог бы снова сыграть Супермена.

О том, что компания Warner Bros. ведёт переговоры с Генри Кавиллом о роли Кларка Кента, стало известно в конце мая. Сообщалось, что его рассматривают на участие в фильмах «Шазам 2», «Аквамен 2» и «Чёрный Адам», писал NEWS.ru.