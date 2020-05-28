Британский актёр Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена вселенной DC. Компания Warner Bros. ведёт с ним переговоры.
Речь идёт о появлении артиста в самостоятельном проекте с участием артиста. Студия не планирует продолжать фильм «Человек из стали»,
В случае заключения контракта актёр снимет в одном из фильмов DC, котрые сейчас находятся в разработке. Среди них «Шазам 2», «Аквамен 2» и «Чёрный Адам».
Как писал NEWS.ru, председатель совета директоров компании WarnerMedia и глава стримингового сервиса Боб Гринблатт заявил, что бюджет производства режиссёрской версии фильма «Лига справедливости» Зака Снайдера будет больше $30 млн. Картину планируется выпустить в 2021 году.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен