Кино

Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена

12:37, 28 мая 2020
Кадр из фильма «Бэтмен против Супермена» Кадр из фильма «Бэтмен против Супермена» Фото: Warner Bros.

Британский актёр Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена вселенной DC. Компания Warner Bros. ведёт с ним переговоры.

Речь идёт о появлении артиста в самостоятельном проекте с участием артиста. Студия не планирует продолжать фильм «Человек из стали», сообщает Deadline.

В случае заключения контракта актёр снимет в одном из фильмов DC, котрые сейчас находятся в разработке. Среди них «Шазам 2», «Аквамен 2» и «Чёрный Адам».

Как писал NEWS.ru, председатель совета директоров компании WarnerMedia и глава стримингового сервиса Боб Гринблатт заявил, что бюджет производства режиссёрской версии фильма «Лига справедливости» Зака Снайдера будет больше $30 млн. Картину планируется выпустить в 2021 году.

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