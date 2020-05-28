https://static.news.ru/photo/0196a7d4-a0c8-11ea-8249-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Бэтмен против Супермена» Фото: Warner Bros.

Британский актёр Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена вселенной DC. Компания Warner Bros. ведёт с ним переговоры.

Речь идёт о появлении артиста в самостоятельном проекте с участием артиста. Студия не планирует продолжать фильм «Человек из стали», сообщает Deadline.

В случае заключения контракта актёр снимет в одном из фильмов DC, котрые сейчас находятся в разработке. Среди них «Шазам 2», «Аквамен 2» и «Чёрный Адам».

Как писал NEWS.ru, председатель совета директоров компании WarnerMedia и глава стримингового сервиса Боб Гринблатт заявил, что бюджет производства режиссёрской версии фильма «Лига справедливости» Зака Снайдера будет больше $30 млн. Картину планируется выпустить в 2021 году.