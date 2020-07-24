Дрейк выиграл иск на $100 тысяч от российской дизайн-студии Sila Sveta

https://static.news.ru/photo/3db893a0-cdc1-11ea-b147-fa163e074e61_660.jpg Дрейк Фото: Jennifer Devereaux / Rmv/Global Look Press

Канадский музыкант Обри Дрейк Грэм, известный как рэпер Дрейк, выиграл суд против российской студии Sila Sveta, специализирующейся на сценическом дизайне. Компания ранее подала против него иск.

Sila Sveta обратилась в суд в феврале после того, как команда Дрейка решила перенести даты тура и изменить форму и размер экранов для представления, из‑за чего российскому коллективу пришлось работать в дополнительные дни, сообщает The Blast со ссылкой на документы суда.

Истцы заявили, что создали «уникальный визуальный опыт, подняв дизайнерские стандарты для всей индустрии». Компания потребовала заплатить компенсацию, однако представители артиста с этим не согласились.

Ранее стало известно, что канадский музыкант Джастин Бибер собрался подать в суд на женщину, которая обвинила его в сексуальных домогательствах. Он также предоставил доказательства своей невиновности, писал NEWS.ru.