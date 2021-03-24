Добронравов рассказал о продолжении съёмок «Сваты-7»

https://static.news.ru/photo/f8c5ebea-8d1d-11eb-bc9a-96000091f725_660.jpg Фото: ru.wikipedia.org /Студия «Квартал-95» - http://www.kinopoisk.ru/level/17/film/424970/adv_type/cover/,

Фёдор Добронравов назвал сроки окончания съёмок сериала «Сваты-7». По словам актёра, пока границы между странами закрыты, происходить ничего не будет.

Так артист прокомментировал ранее появившуюся информацию о том, что новые серии «Сватов» начнут показывать уже с 4 июня.

Пока нет никакой новой информации по поводу продолжения съёмок «Сватов-7». Границы до сих пор закрыты. Пока что-то не изменится в мире, конечно, ничего не будет происходить. Актёры соскучились друг по другу. Очень давно не виделись, — пояснил Добронравов в беседе с Teleprogramma.pro.

Что касается вышеназванной даты выхода сериала на телеэкраны, актёр не сомневается, что этого не произойдёт. Он надеется, что доснять новые серии удастся хотя бы летом, когда наступят какие-либо послабления в связи с карантином.

По любому на экраны он выйдет не раньше следующей зимы, — добавил главный герой сериала.

Часть «Сватов-7» была снята прошлой зимой. Съёмки должны были продолжиться в мае 2020 года, но им помешала пандемия.

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