09 декабря 2025 в 12:50

«Для меня шоком было ее существование»: сестра Ефремова о Ксении Качалиной

Сестра Ефремова Анастасия призналась, что не удивилась смерти Ксении Качалиной

Ксения Качалина Ксения Качалина Фото: Natalya Loginova/Global Look Press
Сестра актера Михаила Ефремова Анастасия сказала NEWS.ru, что она не была шокирована смертью его бывшей жены 54-летней Ксении Качалиной. Она добавила, что для нее удивительным было то, что Качалина до сих пор живет.

Лично для меня это [смерть Качалиной в 54 года] не стало шоком. Для меня шоком было ее существование. Она совершенно была сумасшедшая уже давно, это было видно. Были какие-то документальные фильмы, какие-то бредовые интервью. Все, что можно было сделать, это как-то от нее отделить ребенка (дочь от Михаила Ефремовна Анну-Марию. — NEWS.ru), потому что это было опасно просто, — сказала Анастасия Ефремова.

Сестра актера в разговоре с NEWS.ru назвала существование Ксении Качалиной в последние годы «ужасным». В 2022 году Анастасия Ефремова рассказала, что еще до встречи с ее братом, когда Качалина была в отношениях с актером Иваном Охлобыстиным, она могла подсесть на наркотики.

Ранее руководитель социального отдела Гильдии актеров кино Союза кинематографистов Жанна Потапова сказала, что родственники бывшей жены Михаила Ефремова актрисы Ксении Качалиной не хотят называть время и место ее похорон. По ее словам, с Качалиной хотят проститься очень многие, но обязывать родственников предоставить необходимую информацию нельзя.

