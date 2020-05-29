Дэвид Линч запустил новое шоу на YouTube

https://static.news.ru/photo/31fb6398-a194-11ea-87c1-fa163e074e61_660.jpg Дэвид Линч Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский режиссёр Дэвид Линч запустил новое YouTube-шоу, которое назвал What Is David Working on Today? («Над чем Дэвид работает сегодня?»).

В первом выпуске Линч рассказывает о том, что сейчас занят работой над сливом самодельной древесной раковины. Он объяснил, что переделал ей дно, потому что предыдущее прогнило.

Вода — странная, — заявил кинематографист, рассказывая, что изменил форму слива, чтобы жидкость стекала прямо.

Ранее режиссёр рассказал, что начал делать лампы во время изоляции из-за пандемии коронавируса. Он отметил, что это весело — придумывать лампы и воплощать их в жизнь.

Как писал NEWS.ru, выпустил видео о погоде в Лос-Анджелесе. Ролик он записал, сидя в своём кабинете.