Что будет, если почти все мужчины вымрут? Треш и юмор в сериале «Два холма» Первый матриархальный сериал «Два холма» бьёт рекорды просмотров. Почему он так интересен россиянам

Фото видеосервис START

Показ первого в России матриархального сериала «Два холма» в самом разгаре. По подсчётам видеосервиса START, менее чем за месяц комедию посмотрели 600 тысяч домохозяйств, что свидетельствует о лучшем старте с начала 2022 года. Почему антиутопия о мире, где вымерли почти все мужчины, так заинтересовала зрителей, что думают о равенстве полов и стерильном женском обществе, показанном в сериале, его актёры, узнал NEWS.ru.

Вибратор-мечта, святая Грета и мужчины-приматы

2140 год, Россия, экопосёлок «Два холма». Красивый мир технологичного будущего, застроенный однотипными умными домами, в которых живут подтянутые и моложавые женщины в белом. Городом правит мэрка (Светлана Камынина), за порядком смотрят полицейки, а в научных кабинетах трудятся учёнки. Называют они друг друга сёстрами и без конца признаются в любви.

Каждое утро жительниц будит Лариса, искусственный интеллект, который распечатывает на принтере полезную еду и выдаёт чистое льняное платье. По телевизору рекламируют гаджет-мечту — стильный вибратор последней модели.

видеосервис START

Большая часть мужчин, согласно сценарию, вымерла из-за применения биовируса в ходе войны между Северной Кореей и США в 2030 году. Оставшаяся группа мужчин получила название «приматы». Они живут в Москве в примитивных сквотах и мечтают отремонтировать хоть один компьютер в поисках порно.

Тем временем в «Двух холмах» процветает цивилизация. Учёнки увеличили среднюю продолжительность жизни женщин до 150 лет, научились получать репродуктивные клетки механическим путём от специальных неопасных мужчин, или же хранителей семени, переписали историю, сделали из экоактивистки Греты Тунберг святую, поменяли отчества на матчества и убрали мужской род из языка. К примеру, кофе теперь женского рода и называется «эспрессо-экспрессо», чтобы навсегда избавить потребительниц от путаницы.

«Два холма» — не просто комедия, а сатира. Мы все в этом сериале идеальные, стерильные, немного киборги, — рассказывает NEWS.ru актриса Жанна Эппле, сыгравшая в сериале 130-летнюю бабушку-революционерку Зою.

Героиня Эппле — единственная женщина «Двух холмов», любящая мужчин и не придерживающаяся новых порядков.

Жанна Эппле в сериале «Два холма» видеосервис START

По признанию актрисы, эта роль далась ей очень сложно, потому что она никогда не играла жёстких и пробивных женщин. Но несмотря на некоторую схожесть с Зоей, Эппле такой характер совсем не близок. Как и весь устой «Двух холмов».

Матриархат — это неправильно. Я считаю, что девочки должны быть девочками, мальчики — мальчиками. У меня два сына, внуки. Я люблю мужчин. И мне нравится оставаться рядом с ними женщиной, — призналась Эппле.

Старый мир в сериале объявлен патриархальным адом. Там царят только похоть, насилие и эгоизм, а управляет им некий Барон в исполнении Владимира Епифанцева. Мужчины виноваты в пожарах, вымирании диких животных и всемирном потеплении.

Владимир Епифанцев в роли Барона видеосервис START

Шутки о домашнем насилии или умная сатира

Спокойный вековой порядок рушится, когда главная героиня 50-летняя учительница Рада Еленовна (Пелагея Невзорова), выглядящая лет на 20, вместе с группой школьниц отправляется на экскурсию в город приматов — Москву. Там мужчины слушают «Сектор газа», торгуются за плакат Алёны Апиной 2012 года, пьют самогон на мухоморе и меряются длиной пенисов.

Рада Еленовна случайно встречает в Москве примата Геру (Никита Кологривый), названного так в честь популярного персонажа «Ведьмака» Геральда из Ривии. Он тут же влюбляется в красавицу, целует её и меняет жизнь прилежной Рады на 180 градусов.

В начале истории мы видим мою героиню законопослушной учительницей, но постепенно девушка начинает обретать свой голос и задаваться вопросами. У неё появляются сомнения и желание разобраться в системе. Наш сериал создан не только для развлечения, но и для переосмысления. Куда мы движемся? Чего хотим на самом деле? И к чему могут привести перегибы, — рассказывает актриса Пелагея Невзорова NEWS.ru.

видеосервис START

Контраст с миром приматов добавляет вылизанный порядок в «Двух холмах». Там женщины заканчивают каждый разговор фразой «Люблю тебя, подруга», регулярно обнимаются для восполнения любви и энергии, но при этом с лёгкостью сдают друг друга ради призовых очков (своеобразная валюта в новом мире), лицемерят и предают ради политических амбиций.

Я точно не феминистка. Не знаю, как смогла бы без мужчин. Думаю, это было бы очень скучно. Мне кажется, перекос в любую сторону — это ненормально. Мужчинам тоже было бы скучно и сложно без женщин, — признаётся Невзорова.

После выхода первой серии в Сети появились негативные комментарии относительно юмора в сериале про «фем-рейх». Противники такой сатиры ставили в упрёк сугубо мужскую команду создателей «Двух холмов». Ведь в их антиутопии реализовалось всё, чем сегодня попрекают феминисток: от повсеместного употребления феминитивов до обыденного использования секс-игрушек.

Каждая вторая жительница экогородка носит обтягивающие топы с акцентом на груди и занимается йогой в нарочито откровенной одежде, а все мечты девушек, по мнению сценаристов, крутятся вокруг новой модели вибратора.

Актёр Филипп Бледный, сыгравший роль одного из хранителей семени, объяснил журналисту NEWS.ru, что «комедийное зерно было взято из абсурдной мысли — куда общество могут привести хорошие идеи о равенстве полов».

В этом сериале женщины основали колонию и стали развиваться по совершенно другому пути — без насилия, без мужского главенства. Они построили добрый мир, который по факту оказался не совсем добрым. Так сценаристы придали гротесковую окраску серьёзным вещам, — рассказывает Бледный.

Актёр признаётся, что его расстраивает, когда женщина болезненно реагирует на необходимость поддерживать уют в доме, воспитывать детей и возражает против роли хранительницы очага.

Меня иногда пугает, что перед женщиной теперь нельзя открыть дверь, чтобы её не обидеть. Это меня расстраивает как мужчину. Разница полов должна оставаться, — заключил Бледный.

Шутят в «Двух холмах» и о насилии. Например, голосовой помощник Лариса регулирует «оральную агрессию» в доме. То есть не даёт ругаться героиням и сама записывает их к психологу. А ещё вмешивается во все конфликты и отслеживает, с какой вероятностью они могут закончиться насилием. Часть зрителей сочла эти шутки неуместными, поскольку в России закон против домашнего насилия до сих пор не принят.

Тем не менее сериал снискал большую популярность у аудитории. Что доказывает не только интерес к вопросам взаимоотношения полов, их борьбе и возможного существования друг без друга, но и потребность в новой антиутопии из ряда романа «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли.