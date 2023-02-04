«Чебурашку» покажут в Европе Показ нового «Чебурашки» состоится в Будапеште

В кинотеатре «Урания» (Будапешт) 10 февраля покажут нового «Чебурашку», сообщил РИА Новости глава местного Российского культурного центра Валерий Платонов. Он подчеркнул, что в указанном зале проходят национальные кинофестивале. По словам Платонова, руководителям кинотеатра пришлось объяснять, что картина про ищущего друзей пушистого зверька не имеет политического подтекста.

Сеанс состоится в большом зале на 430 мест. Российский культурный центр договорился с руководством кинотеатра. Мы пояснили, что это не политический фильм, это семейная комедия, добрый фильм для всех возрастов, и они пошли навстречу. Показ будет на русском языке с субтитрами на английском, — рассказал руководитель РКЦ в Будапеште.

Платонов заметил, что билеты раскупаются активно. В случае успеха организаторы смогут задуматься о проведении дополнительного показа. Платонов добавил, что это будет первый за долгие годы случай показа фильма в Будапеште параллельно с премьерным прокатом в России.

Комедия уже стала рекордсменом в РФ. Картина собрала более пяти миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что от рекордных кассовых сборов российской семейной комедии дочь писателя Эдуарда Успенского Татьяна не получила «ни копейки». В беседе с NEWS.ru она объяснила этот факт тем, что перед смертью литератора его жена Елена «развернула борьбу за наследство и отец написал завещание на ее имя».