Лот состоит из джерси, спортивных брюк, кепки, леггинсов и ремня, сообщает Screen Rant. Подлинность изделий подтвердила компания SportsRobe, которая сшила форму для актёра.

Tom Hanks' A League of Their Own Baseball Uniform Is Up For Auction



https://t.co/JCGLHchZop pic.twitter.com/e77Vcl2WMw