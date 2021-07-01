Бандерас в новом сериале найдёт «Флорентийского монстра»

Испанский актёр Антонио Бандерас получил одну из ключевых ролей в итальянском сериале «Монстр Флоренции», разрабатываемом студией Studiocanal, передаёт портал Deadline. В центре сюжета — история, основанная на реальных событиях, рассказанных в книге «Флорентийское чудовище: правдивая история» репортёра Марио Специ и писателя Дугласа Престона.

Специ и Престон занимались расследованием дела маньяка, убившего 14 человек в период с 1975 по 1985 год в одной из провинций Италии. Они обнаружили ошибки, допущенные полицейскими в ходе поисков преступника, охотившегося на молодые пары во время романтических свиданий на природе. Но однажды Специ и Престон сами попали под подозрение, и их обвинили в расправах.

Бандерас в новом проекте перевоплотится в Марио Специ и займётся расследованием одного из самых громких серийных убийств в Европе. Исполнитель роли Дугласа Престона пока неизвестен, как и дата премьеры сериала.

По данным СМИ и силовиков, реальные преступления совершались маньяком с 1968 по 1985 год. Неизвестный убийца напал на семь или восемь пар.

Ранее сообщалось, что американская актриса, певица, фотомодель Эмма Робертс опубликовала в Twitter первые кадры голливудского ремейка комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». В американской версии советской комедии она играет роль Марго (Нади Шевелёвой). Рабочее название голливудского ремейка — «О судьбе».