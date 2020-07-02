Apple TV+ показал рекламный ролик всех своих проектов

https://static.news.ru/photo/5757cc0e-bc64-11ea-b230-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал промо-ролик, в котором показаны всех будущих и уже вышедших проектов платформы.

Представители компании заявили, что зрителей ждут новые картины и шоу каждый месяц.

В ролике можно увидеть кадры из из уже вышедших проектов «Видеть», «Центральный парк», Beastie Boys Story и «Дом с прислугой». Из ожидаемых шоу и картин в видео показаны «Грейхаунд», «Основание» и «Тед Лассо».

Для тех, кто желает всего — любви, ярости, интриг, восторга и страха, — говорится в описании клипа.

Ранее Apple представила тизер сериала «Основание», созданного по романам американского писателя Айзека Азимова. Премьера шоу намечена на 2021 год, писал NEWS.ru.