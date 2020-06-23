Компания Apple показала тизер сериала по романам Айзека Азимова

https://static.news.ru/photo/39961092-b528-11ea-bd35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Apple TV/youtube.com

Корпорация Apple представила тизер сериала «Основание», созданного по романам американского писателя Айзека Азимова. Премьера шоу намечена на 2021 год.

Презентация ролика состоялась на Всемирной конференции разработчиков, которая прошла 22 июня в режиме онлайн, отмечает The Verge.

Сериал рассказывает о «группе изгнанников, которые обнаруживают, что единственный способ спасти Галактическую империю от разрушения — это бросить ей вызов», сообщает Deadline.

Проект был анонсирован ещё в 2018 году, но в начале 2020-го его производство было приостановлено из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Как писал NEWS.ru, журнал «Парта», выпуском которого занимается партия Государственной думы «Единая Россия», опубликовал антиутопический рассказ американского писателя Айзека Азимова о государстве, которое отказалось от выборов.