Анна Кошмал прокомментировала слухи о выходе «Сватов-8»

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Актриса Анна Кошмал в прямом эфире в социальной сети ответила на вопросы подписчиков. Многие поклонники интересовались, когда выйдет сериал «Сваты-7». Часть фанатов и вовсе сочли, что скоро начнутся съёмки «Сватов-8».

«Сваты-8» не будут сниматься. Нам бы седьмые доснять. Не верьте, что пишут СМИ. <...> Не надо верить заявлениям, которые раздаются с неподтверждённых страниц в соцсетях актёров сериала, — рассказала звезда во время общения с аудиторией в Instagram.

Она добавила, что никто и никогда из артистов не отказывался выходить на съёмочную площадку.

Накануне Фёдор Добронравов назвал сроки окончания производства «Сватов-7». По его словам, пока границы между странами закрыты, происходить ничего не будет. Так Добронравов отреагировал на ранее появившуюся информацию о том, что новые эпизоды «Сватов» начнут показывать с 4 июня. Часть «Сватов-7» сняли зимой 2020 года. Процесс планировали возобновить в мае 2020-го, но работе помешала пандемия COVID-19.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Киеве умер известный по сериалу «Сваты» актёр Иван Марченко. Об этом рассказали в пресс-службе студии дубляжа LeDoyen Studio. По некоторым данным, 43-летний актёр боролся со тяжёлой болезнью — раком кости. До этого он перенёс несколько курсов лечения и операций. На некоторое время недуг отступил, но потом снова вернулся