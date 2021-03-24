Софья Эрнст рассказала, как скрывала беременность на съёмках «Угрюм-реки»

https://static.news.ru/photo/cea91ede-8d29-11eb-9388-96000091f725_660.jpg Юрий Чурсин и Софья Эрнст в программе «Вечерний Ургант» Фото: sofyapavlovna/instagram.com

Исполнительница одной из главных ролей в фильме «Угрюм-река» Софья Эрнст рассказала, почему ей было тяжело сниматься в ленте. Актриса скрывала беременность, от которой у неё на костюме расходились швы.

Сериал идёт на Первом канале уже две недели и пользуется небывалой популярностью у телезрителей. На момент съёмок жена Константина Эрнста ждала третьего ребёнка и ей всячески приходилось скрывать округлившийся живот.

Конечно, животик рос, и на него некоторые костюмы лезли с трудом. Например, летом, на природе я с животом, а в эпизодах, которые снимали зимой, я стройная и худенькая. Швы на костюме расходились. Они смеялись надо мной и говорили: «Сонька, встань за самовар!», — рассказала 32-летняя актриса в передаче «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Коллега актрисы Юрий Чурсин был в курсе её положения и подтвердил, что с каждым разом костюм на Эрнст «расползался всё больше и больше», а планы становились всё крупнее и крупнее.

Супруги Эрнст до последнего скрывали беременность Софьи. О том, что у них родился сын, стало известно только в мае прошлого года. Родители не спешат показывать сына и даже не называют его имени.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Софья Эрнст в качестве девиза выбрала фразу своего учителя в Школе-студии МХАТ. Это не очень приличное выражение Игоря Золотовицкого.