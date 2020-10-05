Актёра Леонида Мозгового экстренно госпитализировали

https://static.news.ru/photo/e0941482-0719-11eb-b9d4-fa163e074e61_660.jpg Леонид Мозговой Фото: Tatiana Braslavskaya/Global Look Press

Российский актёр Леонид Мозговой экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге. Его увезли в Александровскую больницу.

Информацию о госпитализации подтвердила пресс-секретарь «Петербург-концерта» Юлия Чайка. В настоящее время ни артист, ни его родственники на связь не выходят, передаёт РИА Новости.

Да, это действительно так, но больше у меня информации, к сожалению, никакой нет, — сказала Чайка.

Самые известные роли Мозгового — Ленин и Гитлер в фильмах Александра Сокурова «Телец» и «Молох». С 2015 года стал мастером актёрского курса в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения.

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