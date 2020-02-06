Британский актёр Джон Бойега, известный по участию в киносаге «Звёздные войны», спародировал всех персонажей киноверсии мюзикла «Кошки».
Бойега опубликовал в Instagram видео с отрывками из картины Тома Хупера, в котором к каждому герою пририсовано лицо актёра.
Я посмотрел трейлер «Кошек» и сказал себе: «Я бы мог зажечь», — сказал артист в ролике.
В подписи к публикации он в шутку написал, что сцену с лотком для кошек было снимать «абсолютно отвратительно».
Как писал NEWS.ru, рестораны быстрого обслуживания сети «Бургер Кинг» сняли рекламу с пародией на фильм «Джокер» режиссёра Тодда Филлипса и подшутили над конкурентами «Макдоналдс».
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