https://static.news.ru/photo/699b4a9a-48fa-11ea-b7f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: COVER Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский актёр Джон Бойега, известный по участию в киносаге «Звёздные войны», спародировал всех персонажей киноверсии мюзикла «Кошки».

Бойега опубликовал в Instagram видео с отрывками из картины Тома Хупера, в котором к каждому герою пририсовано лицо актёра.

Я посмотрел трейлер «Кошек» и сказал себе: «Я бы мог зажечь», — сказал артист в ролике.

В подписи к публикации он в шутку написал, что сцену с лотком для кошек было снимать «абсолютно отвратительно».

Как писал NEWS.ru, рестораны быстрого обслуживания сети «Бургер Кинг» сняли рекламу с пародией на фильм «Джокер» режиссёра Тодда Филлипса и подшутили над конкурентами «Макдоналдс».