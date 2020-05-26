Актёр Петренко обнародовал видео с женой и детьми

https://static.news.ru/photo/7a34b684-9fe4-11ea-a2c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

Актёр Игорь Петренко на своей официальной странице в социальной сети выложил трогательное семейное видео. На нём звезда сериала «Спящие» со своей супругой и тремя дочерьми слушает сказку на виниловой пластинке.

На кадрах видно, как семья собралась вокруг проигрывателя. Старшие дочки Петренко внимательно слушают пластинку, а младшую жена актёра держит на руках.

Глава одиннадцатая. Всё объяснилось, — написал артист в Instagram.

Подписчики Петренко отреагировали на пост актёра крайне положительно. Многие пользователи Сети заметили, что «именно так и выглядит счастье».

Как ранее передавал NEWS.ru, актриса Екатерина Климова вспомнила, как из-за неё подрались её бывшие мужья.

Инцидент произошёл на съёмках сериала «Чёрная кошка». Второй и третий мужья Игорь Петренко и Гела Месхи начали выяснять отношения у всех на глазах.