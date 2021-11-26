Актёр Мэттью Макконахи передумал баллотироваться в губернаторы

Американский актёр Мэттью Макконахи решил не баллотироваться на пост губернатора своего родного штата Техас. В настоящее время звезда Голливуда решил сосредоточиться на филантропической деятельности. Об этом он сообщил в своём аккаунте в Twitter.

По словам Макконахи, борьба за политическое лидерство — не тот путь, который он решил избрать в настоящий момент.

Я продолжу работать и инвестировать те средства, которые имею, в поддержку предпринимателей, фирм, фондов, которые, как я верю, создают возможности для людей преуспеть в жизни, — заявил лауреат премии «Оскар».

Ранее Макконахи допускал вероятность в будущем пойти на выборы губернатора штата Техас или баллотироваться на какой-либо иной политический пост. В апреле текущего года опрос среди американцев показал, что около 60% граждан хотели бы видеть Макконахи в большой политике. Также американцам хотелось бы, чтобы на политическом поприще о себе заявил Дуэйн «Скала» Джонсон.

Мэттью Макконахи — 52-летний американский актёр и продюсер. Изначально позиционировался как актёр комедийного и мелодраматического плана. Во втором десятилетии XXI века сумел преодолеть стереотипы и перешёл к сложным драматическим ролям.

Известен широкому зрителю по фильмам «Контакт» (1997), «Солдаты неудачи» (2008), «Интерстеллар» (2014).

За роль в драме «Далласский клуб покупателей» (2013) был удостоен множества наград, в том числе «Золотого глобуса», премии Гильдии киноактёров США и первого в карьере «Оскара».

Ранее сообщалось, что голливудский актёр Кевин Спейси должен заплатить около $31 млн киностудии MRC, снимавшей для Netflix сериал «Карточный домик». Решение о возмещении убытков, связанных с увольнением актёра из сериала, вынесено по итогам арбитражного разбирательства. Теперь решение направлено в Верховный суд Лос-Анджелеса для утверждения.