Сыгравший роль агента под прикрытием в первом сезоне криминальной истории «Во все тяжкие» актёр совершил каминг-аут время эфира шоу Джима Джефферса. Куоллс рассказал, что больше не может скрывать правду и переживать, как к этому отнесутся окружающие.

It is 11:20pm. I just came out on stage at a @jimjefferies show in San Diego. Yep, I’m gay. Been gay this whole time. Tired of worrying about what people would think of me. Tired of worrying about what it would do to my career.