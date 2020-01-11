https://static.news.ru/photo/c009b1c8-351d-11ea-a1f8-fa163e074e61_660.jpg Ди Джей Куоллс Фото: Cindy Robichaud/www.imago-images.de/Global Look Press

Звезда американских сериалов Ди Джей Куоллс признался в том, что он гей. Артист подтвердил эту информацию, опубликовав пост в Twitter.

Сыгравший роль агента под прикрытием в первом сезоне криминальной истории «Во все тяжкие» актёр совершил каминг-аут время эфира шоу Джима Джефферса. Куоллс рассказал, что больше не может скрывать правду и переживать, как к этому отнесутся окружающие.

Я гей и был геем всё это время. Беспокоиться о том, как это повлияет на мою карьеру, я уже устал, — написал актёр.

It is 11:20pm. I just came out on stage at a @jimjefferies show in San Diego. Yep, I’m gay. Been gay this whole time. Tired of worrying about what people would think of me. Tired of worrying about what it would do to my career. — DJ Qualls (@TheOnlyDJQualls) 11 января 2020 г.

Ди Джей Куоллсу 41 год. За свою карьеру ему удалось сняться более чем в 50 фильмах и сериалах. В копилке его работ такие популярные сериалы, как Теория большого взрыва«, «Мыслить как преступник», «Сверхъестественное», «Меня зовут Эрл», «Остаться в живых», «Клиника», «Нация Z», «Фарго», «Во все тяжкие». Актёр снимается и в полном метре.

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