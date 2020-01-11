Ди Джей Куоллс Ди Джей Куоллс Фото: Cindy Robichaud/www.imago-images.de/Global Look Press

Звезда американских сериалов Ди Джей Куоллс признался в том, что он гей. Артист подтвердил эту информацию, опубликовав пост в Twitter.

Сыгравший роль агента под прикрытием в первом сезоне криминальной истории «Во все тяжкие» актёр совершил каминг-аут время эфира шоу Джима Джефферса. Куоллс рассказал, что больше не может скрывать правду и переживать, как к этому отнесутся окружающие.

Я гей и был геем всё это время. Беспокоиться о том, как это повлияет на мою карьеру, я уже устал, — написал актёр.

Ди Джей Куоллсу 41 год. За свою карьеру ему удалось сняться более чем в 50 фильмах и сериалах. В копилке его работ такие популярные сериалы, как Теория большого взрыва«, «Мыслить как преступник», «Сверхъестественное», «Меня зовут Эрл», «Остаться в живых», «Клиника», «Нация Z», «Фарго», «Во все тяжкие». Актёр снимается и в полном метре.

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, сколько Netflix заплатил актёру Генри Кавиллу за съёмки в сериале «Ведьмак».

 

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