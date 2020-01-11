https://static.news.ru/photo/a4e8e8e0-34ba-11ea-a8ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gary Mitchell/ZUMAPRESS.com

Netflix заплатил актёру Генри Кавиллу по $400 тысяч за съёмку в одной серии сериала «Ведьмак» по романам польского писателя Анджея Сапковского.

Общая сумма гонорара составила $3,2 миллиона. Премьера сериала состоялась 20 декабря 2019 года, первый сезон «Ведьмака» получил рейтинг 8,5/10 на IMDB. Выход второго сезона запланирован на 2021 год, передаёт Variety.

Также стали известны гонорары других актёров. Например, самым высокооплачиваемым артистом в драматическом жанре стал Хавьер Бардем, за одну серию «Кортез», который ещё не вышел на экраны, он получал от Amazon Prime по $1,2 млн. Чуть ниже оказались гонорары Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон — им платили по $1,1 млн за серию «Утреннего шоу».

Как писал NEWS.ru ранее, создатели сериала «Ведьмак» наделали «достаточно» ошибок, когда адаптировали роман для телевидения, признался продюсер Томаш Багиньский. Съёмочная группа намерена работать над исправлением ошибок перед вторым сезоном.