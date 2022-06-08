Актёр из «Полицейского с Рублёвки» сравнил Петербург с другими городами Актёр из «Полицейского с Рублёвки» Александр Дерепко сравнил Петербург с другими городами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге

Актёр Александр Дерепко, сыгравший в сериалах «Полицейский с Рублёвки» и «Детективное агентство Мухича», сравнил Санкт-Петербург с другими городами, сообщает «Слово и Дело». Он отметил метро города и красоту Финского залива и особенно выделил летнюю атмосферу города.

Летом гораздо приятнее. Оно позволяет увидеть много достопримечательностей. Петергоф абсолютно чудесен. Особый шарм у петербургского метро: оно совсем другое по сравнению с московским. Такое же приятное впечатление когда-то произвело на меня минское метро. Конечно же не могу не отметить и красоту Финского залива, — сказал Дерепко.

Он добавил, что жители города спокойны и наслаждаются каждым днём, никуда не спешат, что здорово.

16 февраля стало известно, что в метро Петербурга могут ввести штрафы для голых пассажиров. Депутаты приняли в первом чтении поправки в закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», согласно которым гражданам запрещается находится в метро голыми или в зловонной одежде. За нарушения документ предполагает штрафы от 100 до 500 рублей. Также под запрет подпадает попрошайничество в метро. За это нарушителям грозит штраф в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.