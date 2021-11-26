Актёр Филимонов рассказал, на чём «хайпанул» поэт Вертинский

Советский артист эстрады, поэт Александр Вертинский стал популярным за счёт того, что был оригинален и исполнял неожиданные для общества песни, рассказал актёр Алексей Филимонов, сыгравший роль поэта в сериале «Вертинский». Он объяснил изданию Sobesednik.ru, что творчество артиста было интересно разным социальным группам.

В творчестве он с самого начала использовал какие-то ходы, придумал для себя то, что никто не делал. Стал петь песни, которые в тот момент считались непристойными и безвкусными. Но со временем публика начала понимать насколько это талантливо и интересно и он на этом хайпанул. Как и на своем грассировании, которое в итоге стало его визитной карточкой. Он словно вовремя понял, что на сцене надо делать то, что не делает более никто, и при этом использовал слова и темы, находящие отклик как у босяков, так и у богатеев, — сказал Филимонов.

Он добавил, что Вертинский был сиротой и хулиганом, но делал всё, чтобы влиться в общество. А чтобы понять его произведения, нужно прочитать стихи: без музыки и без голоса будет понятен заложенный смысл, а это «реально взрыв», заявил Филимонов.

Премьера сериала «Вертинский» состоялась 13 сентября в онлайн-кинотеатре KION. Автором идеи, со слов генерального продюсера ленты Константина Эрнста, выступила Анастасия Вертинская — младшая дочь одного из самых известных певцов ХХ века.