Актёр Бурковский рассказал о разнице фильма и постановки «Солнечная линия»

Спектакль и фильм «Солнечная линия» — совсем разные произведения, требующие разной работы, рассказал актёр Андрей Бурковский в интервью для соцсети «Одноклассники». При этом кинокартина снята одним дублем, а её съёмки отличались от привычных, поделился он.

Могу сказать так: есть спектакль, который поставил наш друг Виктор Анатольевич Рыжаков, а есть фильм — его снял Боря Хлебников. Спектакль и фильм — это абсолютно два разных произведения, как Марс и Венера. Возможно, для нас это и стало главным критерием, почему мы согласились. Спектакль — это одна условность, одна большая метафора. Там мы играем на голой плите, да и материала больше, чем в фильме. Фильм совершенно бытовой, каким и должно, наверное, быть кино. Есть один нюанс, почему нам это тоже было интересно: картина была снята одним дублем, — сообщил Бурковский.

Актёр добавил, что для съёмки фильма специальные миниатюрные микрофоны заказывали из США. Кроме того, на площадке отсутствовала крыша и для ведения записи людям проложили специальный маршрут.

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