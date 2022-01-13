Победитель «Ледникового периода» Федотов: я стал актёром от безысходности

Победитель проекта «Ледниковый период» на Первом канале 26-летний актёр Фёдор Федотов, прославившийся ролью в фильме «Серебряные коньки», признался в интервью NEWS.ru, что стал артистом «от безысходности», и рассказал о пошатнувшемся во время участия в шоу здоровье, работе с Ильёй Авербухом, обращении к Татьяне Тарасовой и недавнем рождении дочери Ульяны.

«С ритмом Москвы не справляюсь психологически»

— Рассчитывали ли на победу в «Ледниковом периоде»?

— На самом деле я слепо ввязывался в этот удивительный проект, который знал со стороны — смотрели всей семьёй в моём детстве и юности по телевизору. Внутреннего устройства я себе не представлял. Поэтому рассчитывать на победу с моей стороны было бы странно. Но постепенно становилось понятно, что наши с моей замечательной партнёршей Таней Волосажар навыки и успехи действительно серьёзные и мы можем рассчитывать на ту самую победу, о которой в какой-то момент все заговорили. Мы в это поверили и победили.

Татьяна Волосажар и Фёдор Федотов fed_fed23/instagram.com

— Вы в прошлом хоккеист. И некоторые ваши соперники по проекту говорили, что в связи с этим вы имели преимущество — уже умели стоять на льду. Как прокомментируете?

— Действительно, у меня хоккейное прошлое — я занимался с детства в Санкт-Петербурге, играл в команде «Смена» и был капитаном.

Но переход с хоккейных коньков на фигурные — сложная штука. Стоит поставить ногу не подумав, а так, как привык ставить в хоккее, и летишь носом в лёд.

Поэтому я бы не сказал, что имел такое уж большое преимущество в проекте. Ненамного сложнее начать с нуля.

— А что было самым сложным для вас в проекте?

— То, что пришлось переехать в Москву, сменив мой любимый размеренный красавец-Петербург на бешеный ритм столицы, с которым я не очень справлялся психологически. Периодически ко мне приезжала жена Настя (актриса Анастасия Грибова. — NEWS.ru), а в остальное время я жил один в съёмной квартире. Страдал, скучал по своей семье, по Петербургу и ездил на тренировки, которые занимали практически всё моё время.

«Илья Авербух ни на кого не кричит и не стучит коньком о лёд»

— Какая атмосфера царила за кулисами проекта?

— Все поддерживали друг друга, сдружились. Жёсткой соревновательности не было, как мне кажется. Это ведь не футбол и не хоккей, чтобы называть соревнованиями — тут все ставят свои маленькие спектакли на льду. Дальше судьи решают, кому чей спектакль понравился больше, а кто в каком спектакле «забыл слова», «вышел не в той мизансцене». Я перевожу язык фигурного катания на родной и более понятный для меня язык театра.

— С кем особенно подружились на проекте?

— С Гелой Месхи. Он потрясающий человек, открытый, искренний, умеющий сопереживать. И целеустремленный. Он фактически с нуля стал заниматься фигурным катанием.

Гела Месхи gela_mesxi/instagram.com

Падал на тренировках, и я каждый раз с ужасом думал, что надо вызывать скорую помощь и заканчивать для него проект. Однако Гела вставал.

Он мог сколько угодно раз упасть на прогоне, а потом на выступлении откатывал свой номер потрясающе. С остальными участниками проекта у меня также сложились тёплые дружеские отношения.

— Чем вас удивил продюсер шоу Илья Авербух?

— Вклад в проект Ильи Авербуха для меня, наверное, одно из главных впечатлений шоу. Он уделяет время каждому участнику, переживает за каждого.

Все номера поставлены Ильёй Авербухом и его помощниками. Он творческий, талантливый и очень требовательный. Глаз настолько намётан, что если видит, что один-два раза человек не может сделать какой-то элемент, Илья не станет тратить время, а просто заменит номер. Сделаем проще, но чтобы смотрелось красиво: никого не подставить, не нагрузить лишним. Замечаний не делает, не кричит, не стучит коньком о лёд.

— Поздравила ли вас с победой председатель жюри Татьяна Анатольевна Тарасова?

— Татьяна Анатольевна знает, безусловно, обо всех результатах проекта. Я думаю, что она очень рада за Таню Волосожар, к которой очень хорошо относится.

К сожалению, проблемы со здоровьем не позволили Татьяне Анатольевне быть с нами на съёмках последних двух программ. Мы с Таней после победы записали для Татьяны Анатольевны видео, пожелали ей здоровья, сил, поздравили с Новым годом и с тем, что «Ледниковый период» состоялся.

Для хоккейной карьеры не хватило денег и роста

— Зрители узнали вас благодаря фильму Михаила Локшина «Серебряные коньки», где вы сыграли главную роль. Расскажите, в какой семье росли, как стали артистом.

— У нас очень разносторонняя семья. Живём в Санкт-Петербурге. Бабушка Алла Фёдоровна водила меня с моим младшим братом Петей по музеям всё наше детство. Дедушка Эдуард Абрамович Тропп — профессор физики и математики, учил нас точным наукам — безуспешно, к сожалению, а также прививал любовь к литературе.

Кадр из фильма «Серебряные коньки» fed_fed23/instagram.com

Мама, театральный критик, водила нас в театр. Папа занимался нашим с братом спортивным, языковым, школьным, творческим, художественным воспитанием. Мы ходили на спортивные тренировки, по дороге читая стихи. Семья вложила в нас с братом очень много сил. Хочется теперь быть хорошим сыном для родителей и внуком для бабушки с дедушкой.

— Вы стали артистом, потому что ваша мама преподаёт в театральном институте?

— Нет, не поэтому. Мой выбор на самом деле случился от безысходности в конце 11-го класса.

Учился я средне. Я был спортсменом, капитаном хоккейной команды, играл на хорошем уровне. Но не смог пробиться в юниорскую команду ЦСКА — основного петербургского клуба. Так как, во-первых, моя семья не могла платить деньги, какие нужны, чтобы находиться в этой команде.

А конкуренция высокая: в Москве всё-таки много команд, а в Питере — всего одна, из которой ты можешь расти дальше. И, во-вторых, я не прошёл по росту. В хоккее средний рост составляет 180–185 сантиметров, а у меня 175. Не очень я похож на типичного хоккеиста. Поэтому хоккей остался счастливым юношеским воспоминанием и несбывшейся мечтой. Однако сбылось очень много других.

Ну а в театральный (Фёдор окончил Российский государственный институт сценического искусства в Санкт-Петербурге. — NEWS.ru) поступил спонтанно. Надо же было куда-то поступать. Выучил энное количество стихов, басен и прозы, пел песни Булата Окуджавы, их любит папа. Видимо, мастер курса Лариса Вячеславовна Грачёва что-то во мне рассмотрела и взяла на свой курс. Я с благодарностью отнёсся к тому, что она в меня поверила. И студентом уже был прилежным — отличником, с первой сессии понял, что у меня будет красный диплом. Так оно и произошло. С моей будущей женой Настей Грибовой мы учились на одном курсе.

— Наверняка ещё рано делать прогнозы, но всё-таки: когда ваша с Настей дочь Ульяна, родившаяся 10 января, подрастёт, планируете поставить её на коньки?

— Даже нет иных вариантов! Безусловно, да!

— Вам уже удалось отдохнуть после «Ледникового периода»?

— Да, удалось отдохнуть и восстановиться, заняться здоровьем, которое пошатнулось к концу проекта, обновиться, провести время с семьёй. Уже замышляем с моим агентом новые съёмки в кино. Будут и театральные проекты, так что новый год начинаю с новыми силами. И в новом статусе папы.