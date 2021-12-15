Авербух подтвердил причину неявки Тарасовой на финал «Ледникового периода»

Советский и российский фигурист Илья Авербух подтвердил, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова плохо себя чувствует, передаёт «Москва 24». Она не появилась на съёмках финала шоу «Ледниковый период», и её заменили актёром Даниилом Спиваковским.

Она неважно себя чувствует, больше ничего не могу сказать, — прокомментировал ситуацию Авербух.

Ведущий проекта и воспитанник заслуженного тренера Алексей Ягудин выразил надежду, что Тарасова скоро вернётся на проект. Последние несколько месяцев Татьяна Тарасова передвигается в инвалидной коляске. Несмотря на проблемы со здоровьем, прославленная фигуристка не стала отказываться от судейства в «Ледниковом периоде».

После соревновательного эпизода участникам шоу останется только откатать показательные номера. После этого состоится церемония награждения.

Ранее один из членов жюри, Максим Траньков признался, что в одном из выпусков подсудил жене Татьяне Волосожар. По его словам, он всегда повышал оценку парам, которые совершали ошибки.

«Ледниковый период» идёт на Первом канале с 2007 года. В шоу принимают участие звёзды спорта, балета, театра, кино и эстрады. Татьяна Тарасова является председателем жюри.