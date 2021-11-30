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Новый выпуск «Ледникового периода»: кадры из телешоу
Шоу-бизнес

Новый выпуск «Ледникового периода»: кадры из телешоу

14:29, 30 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Новый выпуск телешоу «Ледниковый период» на Первом канале покажут в субботу, 4 декабря. Уже известно, что темой девятого по счёту выпуска станут отечественные хиты. Шоу будет богато на яркие моменты с участием спортсменов и звёзд отечественного шоубизнеса, среди которых особенно выделились блогер Даня Милохин и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, дав зрителям повод для разговоров, что между ними возникла романтическая связь. Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова, комментируя разговоры об отношениях Медведевой и Дани Милохина, заявила, что она «очень рада за ребят». Подробнее о новом выпуске «Ледникового периода» — в галерее NEWS.ru.

Фигуристка Оксана Домнина и актёр Кирилл Зайцев

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Оксана Домнина и актёр Кирилл Зайцев

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий проекта фигурист Алексей Ягудин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Татьяна Волосожар и актёр Федор Федотов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Татьяна Волосожар и актёр Федор Федотов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Тренер Александр Жулин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Екатерина Боброва и актёр Макар Запорожский

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Екатерина Боброва и актёр Макар Запорожский

Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Яна Хохлова и актёр Гела Месхи

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Яна Хохлова и актёр Гела Месхи

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Яна Хохлова и актёр Гела Месхи

Сергей Булкин/NEWS.ru

Тренер Татьяна Тарасова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Евгения Медведева и блогер, рэп-исполнитель Даня Милохин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Евгения Медведева и блогер, рэп-исполнитель Даня Милохин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Евгения Медведева и блогер, рэп-исполнитель Даня Милохин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Дарья Мельникова и актёр Максим Маринин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Дарья Мельникова и актёр Максим Маринин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Агата Муцениеце и Александр Энберт

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Агата Муцениеце и Александр Энберт

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущая проекта фигуристка Алина Загитова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Бородина и фигурист Дмитрий Соловьев

Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Бородина и фигурист Дмитрий Соловьев

Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Бородина и фигурист Дмитрий Соловьев

Сергей Булкин/NEWS.ru

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