Новый выпуск «Ледникового периода»: кадры из телешоу

Новый выпуск телешоу «Ледниковый период» на Первом канале покажут в субботу, 4 декабря. Уже известно, что темой девятого по счёту выпуска станут отечественные хиты. Шоу будет богато на яркие моменты с участием спортсменов и звёзд отечественного шоубизнеса, среди которых особенно выделились блогер Даня Милохин и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, дав зрителям повод для разговоров, что между ними возникла романтическая связь. Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова, комментируя разговоры об отношениях Медведевой и Дани Милохина, заявила, что она «очень рада за ребят». Подробнее о новом выпуске «Ледникового периода» — в галерее NEWS.ru.
Фигуристка Оксана Домнина и актёр Кирилл Зайцев
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Оксана Домнина и актёр Кирилл Зайцев
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ведущий проекта фигурист Алексей Ягудин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Татьяна Волосожар и актёр Федор Федотов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Татьяна Волосожар и актёр Федор Федотов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Тренер Александр Жулин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Екатерина Боброва и актёр Макар Запорожский
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Екатерина Боброва и актёр Макар Запорожский
Сергей Булкин/NEWS.ru
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Яна Хохлова и актёр Гела Месхи
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Яна Хохлова и актёр Гела Месхи
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Яна Хохлова и актёр Гела Месхи
Сергей Булкин/NEWS.ru
Тренер Татьяна Тарасова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Евгения Медведева и блогер, рэп-исполнитель Даня Милохин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Евгения Медведева и блогер, рэп-исполнитель Даня Милохин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Евгения Медведева и блогер, рэп-исполнитель Даня Милохин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Дарья Мельникова и актёр Максим Маринин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Дарья Мельникова и актёр Максим Маринин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Агата Муцениеце и Александр Энберт
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Агата Муцениеце и Александр Энберт
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ведущая проекта фигуристка Алина Загитова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая Ксения Бородина и фигурист Дмитрий Соловьев
Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая Ксения Бородина и фигурист Дмитрий Соловьев
Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая Ксения Бородина и фигурист Дмитрий Соловьев
Сергей Булкин/NEWS.ru