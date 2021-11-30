Новый выпуск «Ледникового периода»: кадры из телешоу

Новый выпуск телешоу «Ледниковый период» на Первом канале покажут в субботу, 4 декабря. Уже известно, что темой девятого по счёту выпуска станут отечественные хиты. Шоу будет богато на яркие моменты с участием спортсменов и звёзд отечественного шоубизнеса, среди которых особенно выделились блогер Даня Милохин и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, дав зрителям повод для разговоров, что между ними возникла романтическая связь. Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова, комментируя разговоры об отношениях Медведевой и Дани Милохина, заявила, что она «очень рада за ребят». Подробнее о новом выпуске «Ледникового периода» — в галерее NEWS.ru.