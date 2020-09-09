Вышел трейлер фильма «Серебряные коньки» Михаила Локшина

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Российский режиссёр Андрей Звягинцев заявил, что новые требования к фильмам, введённые Американской академией киноискусств, противоречат принципам искусства. Правила начнут действовать для фильмов выпуска 2024 года.

Звягинцев отметил в беседе с «Фонтанкой», что в своей работе никогда не пытался соответствовать каким-либо критериям и позволял себе абсолютную свободу самовыражения. Твой фильм должен являть собой образец искусства, а...