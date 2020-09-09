Вышел трейлер фильма «Серебряные коньки» Михаила Локшина

Кинокомпания «Централ Партнершип» опубликовала трейлер фильма «Серебряные коньки» российского режиссёра Михаила Локшина. Премьера намечена на 3 декабря.
Действие фильма разворачивается в канун 1900 года в Санкт-Петербурге. Сын бедного фонарщика Матвей теряет работу и знакомится с Алексом, который принимает его в отряд карманников, грабящих людей на коньках.
Главные роли исполнили Фёдор Федотов, Софья Присс и Алексей Гуськов. Фильм откроет 42-ой Московский международный кинофестиваль.
Как писал NEWS.ru, издание «Медуза» опубликовало трейлер фильма исторической драмы «Дорогие товарищи» российского режиссёра Андрея Кончаловского. Выход картины в прокат намечен на ноябрь.
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