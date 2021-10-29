Зрители назвали фаворитов «Ледникового периода»

Фигуристка Яна Хохлова и актер Гела Месхи во время съемки проекта «Ледниковый период»

Зрители шоу «Ледниковый период» назвали две пары, достойные финала нового сезона. Издание «Народные Новости» проанализировало сообщения в соцсетях и реакцию пользователей на них. Так, одними из фаворитов стали чемпионка Европы по фигурному катанию Яна Хохлова и актёр Гела Месхи. Наравне с ними выделяют пару актрисы Агаты Муцениеце и заслуженного мастера спорта Александра Энберта.

При этом некоторые болельщики обратили внимание на неоднозначное судейство в отношении второй пары в двух выпусках.

Агата просто бриллиант! Смотрю только из-за неё. С партнёром ей, конечно, очень повезло, а с судьями не очень, — опубликован комментарий.

Также зрителям нравятся дуэты Татьяны Волосожар и Фёдора Федотова, Оксаны Домниной и Кирилла Зайцева, Дарьи Мельниковой и Максима Маринина.

Ранее российская телеведущая Ксения Бородина призналась, что отказалась от работы, фотосессий и предложений по рекламе, чтобы уделить всё своё внимание проекту «Ледниковый период». По её словам, «лёд сейчас на первом месте».