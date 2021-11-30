Авербух рассказал о «Ледниковом периоде» в Подмосковье

В Московской области стартовал проект «Зима в Подмосковье»: специально для этого Илья Авербух запустил для жителей региона проект «Ледниковый период». С 4 по 26 декабря на площадках Подмосковья выступят олимпийские чемпионы по фигурному катанию, такие как Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Роман Костомаров, а также Евгения Медведева. Об этом рассказал Илья Авербух в беседе с «Радио 1».

Это первая ласточка этого проекта, и я надеюсь, что он будет иметь своё продвижение на катках Красногорска, Химок и других подмосковных городов. Выступать будут олимпийские чемпионы, такие как Алексей Ягудин, Максим Маринин, Татьяна Тотьмянина, Роман Костомаров и Оксана Домнина. В некоторых городах выступит и двукратная чемпионка мира Женя Медведева, — уточнил Авербух.

По его словам, герои телевизионного шоу «Ледниковый период» также примут участие в проекте и выступят на площадках Подмосковья. Ведущим предновогоднего гала-шоу станет Алексей Ягудин, выступления будут длиться по 30-40 минут, «чтобы люди не замерзали», резюмировал Авербух.

Ранее олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что больше всего «держит кулачки» за пару Ксения Бородина и Дмитрий Соловьёв в программе «Ледниковый период». Она отметила, что её вдохновляет упорство и труд Бородиной.