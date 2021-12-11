Волосожар рассказала, продолжит ли участие в «Ледниковом периоде» с травмой

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар продолжит своё выступление на шоу «Ледниковый период», несмотря на травму мениска. Она призналась, что с болью помогают справиться лекарственные препараты. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Я совру, если скажу, что это не больно, но с обезболивающими — терпимо. Я чувствую, что мне надо дойти до конца. Не могу и не хочу сейчас подводить ни себя, ни проект. Я хочу сделать всё, что от меня зависит. И надеюсь, вы поддержите нас и это моё решение, — написала Волосожар.

Она поблагодарила своих подписчиков за пожелания скорейшего выздоровления. Спортсменка также сказала, что это её первая серьёзная травма за всю спортивную карьеру. Волосожар выступает на «Ледниковом периоде» в паре с актёром Фёдором Федотовым.

Ранее российская фигуристка, экс-чемпионка мира Евгения Медведева заявила, что не помнит, как в одном из интервью якобы назвала болельщиков тупыми. Она считает, что не должна за это оправдываться. В начале декабря в интервью YouTube-каналу «Макарена» спортсменка заявила: «Самое ужасное — неудачный старт, и начинается... „Женечка, в следующий раз у тебя всё получится“... Да не будет следующего раза, вы что, тупые, что ли?»