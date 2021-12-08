Милохин поцеловал Медведеву в ходе нового номера в «Ледниковом периоде»

Известный тиктокер Даня Милохин поцеловал двукратную серебряную медалистку Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Евгению Медведеву во время исполнения совместного номера в рамках телепрограммы «Ледниковый период». Кадры с выступления появились в аккаунте фан-клуба прославленной фигуристки в социальной сети Instagram. Впоследствии сама спортсменка добавила его в Stories.

Отмечается, что в новом номере «Ледникового периода» Медведева и Милохин катались под песню The Weeknd и Эда Ширана Dark Times. На фотографиях можно видеть, что дуэт исполнил несколько сложных поддержек, а в одном из эпизодов тиктокер поцеловал фигуристку.

Медведева стала обладательницей двух золотых и одной бронзовой медалей чемпионатов мира, на первенстве Европы она дважды одерживала победу, а также занимала второе место. В 2018 году фигуристка выступила на Олимпийских играх в Пхёнчхане, где взяла серебро в одиночных и командных соревнованиях.

Ранее хореограф-постановщик Алла Сигалова заявила, что в новом номере двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и блогера Дани Милохина в «Ледниковом периоде» «нет проблем с сексом». По мнению Сигаловой, пара с «кайфом» откатала новую программу.