«Помоги, Господи»: что происходит со здоровьем Татьяны Тарасовой

В последние месяцы состояние здоровья заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой вызывает большие беспокойства. Только за месяц она попала в больницу три раза. Последняя госпитализация случилась накануне. Рассказываем, что известно о состоянии легендарного тренера.

Вместо финала «Ледникового периода» больница

Первые тревожные звоночки стали появляться ещё в ноябре, когда стало известно, что Татьяна Тарасова не будет комментировать этап Гран-при в Сочи. Но дальше ситуация только обострилась. В декабре заслуженного тренера дважды госпитализировали.

Её состояние резко ухудшилось 14 декабря. Врачам пришлось отправить тренера в больницу из-за высокого артериального давления и болей в груди. В итоге Тарасова провела в госпитале больше недели и вернулась домой 22 декабря.

Из-за проблем со здоровьем знаменитая наставница пропустила запись финала «Ледникового периода», в котором она является главным членом жюри. Её отсутствие вызвало большое негодование у всех участников проекта. Продюсер ток-шоу Илья Авербух во время своего выступления не смог даже сдержать слёз, говоря о Тарасовой.

Не опять, а снова

После возвращения из больницы состояние российского тренера стало постепенно улучшаться. Она даже сама признавалась, что идёт на поправку. Более того, Татьяна Тарасова до последнего момента была заявлена на чемпионат Европы в качестве комментатора. Это обстоятельство вселяло ещё большую надежду на то, все тревожные новости остались позади.

Однако за двое суток до старта турнира в Таллине стало известно о том, что Тарасова не поедет на чемпионат Европы. А ещё чуть позже СМИ сообщили, что тренер снова оказалась в больнице. В качестве причин госпитализации называют острую головную боль и незавершённый курс лечения в стационаре. NEWS.ru пытался узнать, в каком состоянии пребывает сейчас Татьяна Анатольевна, но она не захотела отвечать на вопрос о своём здоровье.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Жизнь в инвалидном кресле

Впрочем, проблемы со здоровьем у Тарасовой возникли не месяц назад. Заслуженный тренер вот уже несколько лет передвигается только в инвалидном кресле. В 2012 году она перенесла две серьёзные операции на позвоночнике, которые очень сильно повлияли на её состояние.

У меня были две тяжёлые операции, они длились по восемь часов. После них ты не можешь даже двинуться. Я опиралась на домработницу, делая свои первые шаги. Благодаря поддержке начинаешь чувствовать спину и можешь встать на ноги. Хотя я уже понимала, что можно жить и на каталке, можно ко всему привыкнуть, — рассказывала Тарасова в эфире программы «Звёзды сошлись».

Вернуться к привычному образу жизни Тарасова так и не смогла. Инвалидное кресло стало неотъемлемой частью её жизни.

Болельщики надеются услышать Тарасову на Олимпиаде

Но несмотря на большое количество проблем со здоровьем, Тарасова не отступила от своих основных принципов. Она и по сей день считается самым прямолинейным, местами жёстким, но всегда справедливым человеком в фигурном сообществе. За эту прямоту, эмоциональность, умение описать любую ситуацию так, как никто другой, она отчасти и заслужила любовь со стороны большого количества болельщиков фигурного катания. Сейчас в соцсетях её поддерживают с невероятной теплотой и желают ей скорейшего выздоровления. А некоторые даже надеются услышать любимого комментатора на Олимпийских играх в Пекине.

— Татьяна Анатольевна, и всё-таки мы надеемся увидеть вас на Олимпиаде! Но главное — здоровье! (МаргаритаВСафронова)

— Татьяна Анатольевна, как же хочется снова услышать ваши «Стоять!» и «Сделала!». (SkatingSkittles)

— Держитесь, Тренер! Здоровья Вам! (Andreir888)

— Помоги, Господи. (МарленБагаутдинов)

Будем надеяться, что Татьяну Тарасову как можно скорее выпишут из больницы и она сможет вернуться к любимому делу.