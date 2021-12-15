Тарасова из-за болезни пропустит финал «Ледникового периода»: фото тренера

Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова не смогла принять участие в съёмках финала телешоу «Ледниковый период» на Первом канале. Продюсер проекта Илья Авербух объяснил отсутствие председателя жюри её плохим самочувствием.

В последнее время 74-летняя Татьяна Тарасова болеет и передвигается на инвалидной коляске. Именно в таком виде её недавно увидели зрители в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В эфире НТВ Тарасова призналась, что пока не видит особенного потенциала в фигурном катании у восьмилетнего Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Заявление Тарасовой возмутило супругу Плющенко, продюсера Яну Рудковскую. Та сочла критику Тарасовой в адрес её маленького сына неуместной. По мнению Рудковской, упрёки возможны в отношении только более взрослых детей. К тому же Яна отметила, что Плющенко-младший является активным пользователем соцсетей и ему, будучи ещё ребёнком, будет непросто воспринимать критику от такого специалиста. При этом Рудковская подчеркнула, что мнение Тарасовой о способностях Гном Гномыча не является основополагающим, поскольку легендарный тренер «не имеет отношения к их семье».

Фото Татьяны Тарасовой на «Ледниковом периоде» и за его пределами — в галерее NEWS.ru.