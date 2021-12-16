Татьяна Тарасова вышла на связь с поклонниками из больницы

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова вышла на связь с поклонниками впервые после госпитализации и рассказала о своём самочувствии. Прославленная фигуристка не смогла принять участие в финале «Ледникового периода» из-за проблем со здоровьем, сообщает «Спорт-Экспресс».

Со мной всё в порядке. Спасибо за беспокойство! — приводит газета ответ заслуженного тренера.

Позже поклонники и многие фигуристы пожелали в соцсетях Тарасовой скорейшего выздоровления. Добрые слова в адрес тренера сказали Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Евгения Медведева и другие.

Накануне президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков высказался о состоянии здоровья Татьяны Тарасовой.

Я не смог дозвониться до Татьяны Анатольевны. Даже не могу предположить, что с ней могло случиться. Я узнал о том, что у нее проблемы со здоровьем, из социальных сетей. Желаю ей скорейшего выздоровления! Она сильный человек, надеюсь, что справится со всеми проблемами, — приводит издание слова Горшкова.

Ранее Илья Авербух не смог сдержать эмоций в финале шоу «Ледниковый период», говоря об отсутствии Татьяны Тарасовой. Последняя запись шоу прошла без участия заслуженного тренера, которая сейчас находится в больнице.