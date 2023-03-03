В Zoom без объяснения причин уволили президента и не ищут ему замену

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Грег Томб прекращает работать президентом компании Zoom, передает Bloomberg. В компании не пояснили, с чем связано увольнение, но экс-сотрудник получил положенное по договору выходное пособие. Решение было принято 28 февраля, вступило в силу с 3 марта.

Представитель Zoom из города Сан-Хосе, штата Калифорния, заявил, что в настоящее время компания не ищет замену на пост президента, и отказался от каких-либо комментариев. Акции компании на фоне этого события упали на 2%.

Во время январского Всемирного экономического форума в Давосе Томб с оптимизмом говорил о потенциале роста Zoom, признавая при этом, что компания столкнулась с усилением конкуренции. После этого интервью в компании на 15% урезали штат.

Ранее компания Zoom Video Communications начала отключаться от российских вузов. При этом в компании не обращают внимания на то, была ли ранее оплачена услуга или платеж уже истек и не продлевался. Сервис Zoom стал популярен во время пандемии, его стали активно использовать в том числе в школах и вузах во время дистанционного обучения. При этом Роскомнадзор еще в 2021 году рекомендовал отечественным организациям и рядовым пользователям переходить на российские аналоги.