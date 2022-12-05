Зачем Фридмана взяли за нал Привычки молодости могут дорого обойтись

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Михаил Фридман

Коллизия эта явно интриговала с самого начала. Появилось сообщение о задержании в Лондоне за отмывание денег некоего бизнесмена из России 58 лет от роду. Затем в дело вмешалось наше посольство, потребовавшее объяснений от тамошних компетентных органов. И только тогда достоянием гласности, но как бы в неофициальном порядке, стало имя допрошенного и отпущенного под залог — Михаил Фридман. Совладелец «Альфа-Групп», провозглашенный несколько лет назад солидной «Таймс» самым богатым жителем Лондона.

Надо сказать, что для человека с многомиллиардным состоянием задержание, как утверждают, с сумкой, полной наличных фунтов, выглядит крайне унизительным. Но что делать, если хорошо известным в мире российским олигархам, давним британским резидентам, которые-де сделали состояние благодаря близости к власти, теперь предписали жить на пять тысяч фунтов в месяц. Собственно, и сам Фридман, и его партнер Петр Авен неоднократно слезно апеллировали к местной общественности, ссылаясь на то, что даже прислуге нечем платить по причине тотальной заморозки всех счетов. И такая жизнь просто невыносима.

Но, как говорится, не на того напали. И два помощника, как можно сделать вывод из публикаций, наладили снабжение Фридмана целыми баулами нала. Так сказать, на мелкие расходы. Для деятеля, начавшего свой маленький бизнес в 80-е и прошедшего горнило наших 90-х, уважение законов аборигенов — излишняя блажь. Другой вопрос, зачем английским спецам раздувать из такой линии на самообеспечение целый скандал?

Сам Фридман давно позиционирует себя гражданином мира. Недаром еще задолго до начала СВО украинский филиал Альфа-Банка распространял памятку, утверждавшую, что Михаил Маратович — уроженец славного мiста Львiв и гражданин Израиля, а потому не имеет отношения к этой России. К слову, в конце февраля Фридман был все-таки в России, но срочно покинул ее пределы после начала спецоперации. А заодно срочно вышел из состава совета директоров банка. А его украинское предприятие, как сообщалось, активно включилось в гонку поддержки ВСУ. Впрочем, Фридман сам вообще предложил отдать банк украинскому государству. Даже его сын, проживший всю жизнь в Москве, вдруг осознал себя чистокровным украинцем.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Собственно, Фридман неоднократно подчеркивал, что не имеет привилегированных связей с российскими властями, платит налоги в Великобритании и вообще всегда был «большим другом Запада». Но, как мы видим, несмотря на все потуги откреститься от страны, за счет которой продолжает существовать, его решили не просто посадить на миллиардерскую диету, но и поставить в весьма непростую ситуацию нарушения предписания.

И дело явно не в том, что коренных лондонцев раздражает сам факт, что некий эмигрант живет в особняке за 65 миллионов фунтов стерлингов. С одной стороны, британские власти лишний раз решили продемонстрировать, что «хороших русских» не бывает. Даже если они всеми силами демонстрируют лояльность «свободному миру».

Но с другой, не исключено, что пассивное неприятие действий российских властей больше британских кукловодов не устраивает. Нужно более решительное и публичное осуждение России и поддержка Украины. Лондон явно разочарован тем, что олигархат в своем большинстве разбежался по Израилям и Англиям, выжидает и не прилагает нужных усилий для свержения режима. Так что с интересом следим за развязкой этой истории и поведением наших олигархов. Запасаемся попкорном.