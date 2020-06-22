«Яндекс» закроет рейтинг самых популярных сайтов

https://static.news.ru/photo/fb7839b2-b4a9-11ea-b330-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Яндекс» прекратит публиковать рейтинг популярнейших сайтов Рунета с 2 июля.

Компания перестанет использовать «Яндекс.Радар» для ежедневного вычисления аудитории, вовлечённости и других пользовательских метрик российских интернет-проектов. Сервис продолжит публиковать данные только по принадлежащим «Яндексу» сайтам.

Мы решили отказаться от развития ряда неприоритетных сервисов, требующих значительных ресурсов на поддержку, — заявили РБК в пресс-службе компании.

IT-гигант пошёл на сокращение затрат на фоне пандемии коронавируса. В «Яндексе» отметили, что закрытие «Радара» не повлияет на работу других аналитических инструментов, которыми пользуются партнёры компании.

«Яндекс.Радар» с 2018 года собирал данные о 10 тысячах наиболее популярных в России сайтов, ежедневно ранжируя сервисы по размеру аудитории. По состоянию на вечер 22 июня самым востребованным ресурсом последних 30 дней оказался головной сайт «Яндекса» с почти 400 миллионами посетителей, поисковик Google — второй, на третьем месте закрепилась соцсеть «ВКонтакте».

Как писал NEWS.ru, в июне «Яндекс» представил проект новой штаб-квартиры, которую в 2020 году начнут строить на Воробьёвых горах по проекту лондонского бюро PLP Architecture.