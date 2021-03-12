«Яндекс» хочет купить банк у гендиректора «Связного»

https://static.news.ru/photo/e41f355a-8365-11eb-80e0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компания «Яндекс» планирует приобрести банк «Акрополь», принадлежащий генеральному директору «Связного» Евгению Давыдовичу.

Информацию о намерении IT-корпорации приобрести банк подтвердили The Bell четыре источника на платёжном и банковском рынке. Двое из них уточнили, что «Яндекс» рассматривал разные варианты, но остановился на «Акрополе».

Два источника также сообщили журналистам, что договор может быть подписан уже в ближайшие дни.

Мы рассматриваем все доступные варианты, — прокомментировал эти данные представитель «Яндекса».

Он отметил, что компании «интересно получение банковской лицензии».

Компания обожглась на сделке с [основателем банка «Тинькофф» Олегом] Тиньковым и приняла принципиальное решение делать финтех самостоятельно. Для этого ей и нужна практически пустая лицензия, — сказал один из информаторов издания.

Владелец «Акрополя» Евгений Давыдович отказался от комментариев. Как писал «Коммерсант», в 2020 году он купил банк у Ахмета Паланкоева за сумму, равную одному капиталу банка (1,1 млрд рублей).

Ранее «Яндекс» вёл переговоры о покупке банка «Тинькофф». Стороны сообщали, что достигли принципиальной договорённости о том, что «Яндекс» выкупит группу за $5,48 млрд. «Яндекс» и «Тинькофф» при этом подчеркнули тогда, что уверенности в достижении финальных договорённостей пока нет. Однако в итоге сделка сорвалась, писал NEWS.ru.