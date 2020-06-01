ВТБ прокомментировал претензии ФАС к сделке «Открытия» и ЛУКОЙЛа

https://static.news.ru/photo/ec3d2f20-df43-11e9-b5cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Пресс-служба ВТБ, который был консультантом сделки «Открытие Холдинга» и ЛУКОЙЛа, прокомментировала претензии Федеральной антимонопольной службы. По данным компании, соглашение прошло многоступенчатую экспертизу.

Цену акций компании «АГД-Даймондс», которые покупал «Открытие Холдинг», признали рыночной. При этом она устроила обе стороны, передаёт RNS.

Консультантом продавца выступала международная компания Goldman Sachs.

Участники сделки получили все необходимые разрешения и заключения со стороны контролирующих органов, включая разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ и имеющей в своём составе руководителей министерств, ФАС России и представителей других государственных органов, — подчеркнули в банке.

Там отметили, что судебное разбирательство может привести к приостановлению работы «АГД-Даймондс», нанесёт ущерб привлекательности России для иностранных инвесторов и разрушит процедуру согласования таких сделок.

Как писал NEWS.ru, ФАС обратилась с иском в суд Архангельской области о признании недействительной сделки по продаже 100% акций АО «АГД-Даймондс», принадлежавших ЛУКОЙЛу, банку «Открытие Холдинг».

Cлужба хочет, чтобы суд признал сделку недействительной и применил к ней «последствия её недействительности». В ФАС заявили, что от правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ была скрыта информация о наличии у ряда бенефициаров АО «Открытие Холдинг» гражданства иного государства.

Сама сделка по продаже была закрыта в мае 2017 года. Тогда АО «Архангельское геологодобычное предприятие» было продано за $1,45 млрд.