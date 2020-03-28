https://static.news.ru/photo/1011fa74-7112-11ea-94d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гипермаркеты сети строительных материалов и товаров для дома Leroy Merlin 28 марта открылись в российских городах, несмотря на ограничения, связанные с распространением коронавируса. Об этом сообщили представители региональных властей.

В обычном режиме магазин работал в Оренбурге, охрана и продавцы были в защитных масках. Представители мэрии под подпись выдали работникам ретейлера памятку о необходимости соблюдать законодательство, а также сообщили об этом факте в Роспотребнадзор, передаёт ТАСС.

В Екатеринбурге руководству гипермаркета протокол о временном запрете деятельности на период нерабочей недели вручили представители горадминистрации и Роспотребнадзора. Вход в торговый зал опечатали и оставили три кассы, перед которыми выставили товары первой необходимости.

В Самарской области в группе Leroy Merlin в соцсетях на вопросы пользователей о графике в выходные сообщается, что магазины продолжают работать в штатном режиме и что там приняты все необходимые меры безопасности, предписанные Всемирной организацией здравоохранения и Роспотребнадзором.

В Красноярске, где аналогично другим регионам разрешено работать только продуктовым торговым точкам и аптекам, власти работу Leroy Merlin пресекли. Они «с трудом и сопротивлением» вывели имевшихся в зале посетителей и запретили заходить новым.

Между тем, как писал NEWS.ru, правительство России утвердило перечень непродовольственных товаров первой необходимости на период ограничений, объявленных в связи с пандемией коронавируса. В список, помимо прочего, входят садово-огородный инвентарь, электрооборудование и строительные товары, представленные в том числе и в ассортименте Leroy Merlin.