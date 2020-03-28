В России утверждён перечень товаров первой необходимости на период ограничений, объявленных в связи с пандемией коронавируса. В него не включены продовольственные товары, поэтому не упомянут, например, алкоголь. Однако табачная продукция имеется.
В списке,
Помимо этого, признана необходимость в автозапчастях, электрооборудовании и бытовых приборах, стройматериалах и садово-огородном инвентаре. Вошли в перечень печатные средства массовой информации, очки и линзы, а также похоронные принадлежности.
Замыкают список предметы, сопутствующие товародвижению: упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента.
Распоряжение оставляет за регионами право вносить дополнения и определяет организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, указанными в перечне.
Допускается продажа продовольственных и непродовольственных товаров дистанционным способом. Однако отдельно оговаривается, что услуги общественного питания могут предоставляться исключительно с обслуживанием на вынос и доставкой заказов.
Ранее во время обращения к гражданам из-за коронавируса президент Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля полностью нерабочей, писал NEWS.ru. Сотрудникам будет сохранена заработная плата. Однако работа ряда предприятий и организаций будет продолжена. Часть компаний перешла на удалёнку.
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