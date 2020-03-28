https://static.news.ru/photo/2eb85386-7100-11ea-8e36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России утверждён перечень товаров первой необходимости на период ограничений, объявленных в связи с пандемией коронавируса. В него не включены продовольственные товары, поэтому не упомянут, например, алкоголь. Однако табачная продукция имеется.

В списке, подписанном председателем правительства Михаилом Мишустиным, значатся товары для детей и животных, моющие средства и санитарно-гигиенические изделия, медицинские и санитарно-технические изделия, а также топливо, свечи и спички.

Помимо этого, признана необходимость в автозапчастях, электрооборудовании и бытовых приборах, стройматериалах и садово-огородном инвентаре. Вошли в перечень печатные средства массовой информации, очки и линзы, а также похоронные принадлежности.

Замыкают список предметы, сопутствующие товародвижению: упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента.

Распоряжение оставляет за регионами право вносить дополнения и определяет организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, указанными в перечне.

Допускается продажа продовольственных и непродовольственных товаров дистанционным способом. Однако отдельно оговаривается, что услуги общественного питания могут предоставляться исключительно с обслуживанием на вынос и доставкой заказов.

Ранее во время обращения к гражданам из-за коронавируса президент Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля полностью нерабочей, писал NEWS.ru. Сотрудникам будет сохранена заработная плата. Однако работа ряда предприятий и организаций будет продолжена. Часть компаний перешла на удалёнку.