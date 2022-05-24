VK назначила нового председателя совета директоров Пресс-секретарь главы правления «Газпрома» Куприянов возглавил совет директоров VK

Сергей Куприянов / Фото Александр Гальперин/РИА Новости

Российская технологическая корпорация VK назначила пресс-секретаря главы правления «Газпрома» Сергея Куприянова председателем совета директоров компании. Официальное заявление опубликовали на сайте VK Company Limited. До этого Куприянов занимал пост независимого члена правления VK (с 14 декабря 2021 года). Также в совет директоров фирмы вошла вице-президент Газпромбанка Мария Зыбина.

Председателем совета директоров компании назначен Сергей Куприянов, независимый член правления VK с 14 декабря 2021 года. Мария Зыбина, исполнительный вице-президент Газпромбанка, назначена неисполнительным директором в совет директоров компании, — сказано в сообщении.

Куприянов получил диплом в Московском физико-техническом институте по специальности «моделирование экономических процессов». В 2003 году он получил должность советника начальника департамента по информационной политике «Газпрома», в 2015 году Куприянов стал пресс-секретарем председателя правления российского газового гиганта.

Ранее компания Алишера Усманова USM продала крупную долю в холдинге VK (бывший Mail.ru) страховой компании «СОГАЗ», крупнейший аукционер которой — компания близкого к Владимиру Путину предпринимателя Юрия Ковальчука.