Россияне стали меньше тратить в «черную пятницу» В России средний чек покупок в «черную пятницу» уменьшился на 14%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средний чек покупок россиян на «черной пятнице» снизился на 14% по сравнению с годом ранее и составил около 1050 рублей, передает ТАСС со ссылкой на исследование ЮKassa. При этом общее количество платежей выросло на 41%, а плательщиков — на 32%.

В «Чек Индексе» отметили, что россияне все чаще совершают покупки на маркетплейсах, которые «оттягивают» клиентов не только из офлайна, но и с других сайтов. Эксперты считают, что все больше пользователей откладывают товар в «корзину», чтобы подождать скидок и «комфортной цены».

Чаще всего на «черной пятнице» россияне покупали одежду, косметику и ювелирные изделия. Эксперты отметили падение спроса на образовательные услуги и мебель во время главной распродажи года.

... количество продаж ювелирных украшений увеличилось на 81%, а обороты магазинов — на 51%. Средний чек сократился на 17%, до 3 891 рубля. Число продаж одежды и обуви выросло на 37%, обороты — на 43%. Средний чек стал на 4% больше и составил 3 707 рублей. Продажи косметики увеличились на 18%, а обороты — на 6%. Средний чек сократился на 10%, до 3 995 рублей, — сообщили в ЮMoney.

В Wildberries сообщили, что спрос был на гирлянды, книги, кремы, пижамы и свитеры. По данным маркетплейса Ozon, 60% штучных продаж в «черную пятницу» сформировали товары повседневного спроса. На «Сбермегамаркете» россияне чаще приобретали позиций из категорий «Супермаркет», «Красота и уход», «Товары для животных».

Ранее «МегаФон» сообщил, что число людей, интересующихся акциями в «черную пятницу» в России, выросло в три с лишним раза по сравнению с 2021 годом. В компании сообщили, что самыми популярными у россиян товарами стали одежда и обувь — этой категорией интересовалась треть пользователей, совершавших покупки.