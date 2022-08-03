В России переименуют Pizza Hut и KFC

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители в ресторане быстрого питания KFC

Рестораны быстрого питания KFC и Pizza Hut будут переименованы после того, как права перешли местному бизнесу, говорится в пресс-релизе Yum!Brands, владельца сети этих компаний. Отмечается, что после полного завершения передачи прав собственности произойдет ребрендинг заведений.

По завершении этого процесса мы полностью уйдем из России, — говорится в опубликованном документе.

Yum! Brands была основана в 1997 году. Ее штаб-квартира находится в Луисвилле, штат Кентукки. Международные бренды компании — KFC, Pizza Hut и Taco Bell, всего она владеет более чем 50 тысячами ресторанов в, как минимум, 150 странах мира.

Ранее американская компания Yum! Brand заявила о приостановке инвестиций в Россию. В состав американской корпорации помимо KFC и Pizza Hut входят Taco Bell, Fried Chicken и другие. Прибыль решено перенаправить на гуманитарные цели: компания продолжит оказывать поддержку всем своим сотрудникам на Украине и уже пожертвовала $1 млн в пользу Красного Креста.

Накануне стало известно, что голландская пивоваренная компания Heineken планирует достичь соглашения о продаже бизнеса в России во второй половине 2022 года. В конце июня корпорация оценивала свои российские активы в €475 млн, а долговые обязательства составляли порядка €275 млн.