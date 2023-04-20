В России могут резко подорожать тарифы на сотовую связь и интернет РБК: операторы связи заявили о риске роста тарифов из-за высоких цен на электричество

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Главы крупнейших российских операторов сотовой связи «ВымпелКом», «МегаФон», «МТС», «Сервис-Телеком» и «Новые башни» обратились к главе Минсвязи Максуту Шадаеву с жалобой на резкое увеличение расходов из-за присоединения своих объектов к электросетям, сообщает РБК со ссылкой на коллективное письмо операторов. По их словам, из-за роста затрат тарифы на сотовую связь и интернет рискуют подорожать в разы.

Как уточняет РБК, прошлым летом для операторов связи была отменена льготная ставка в размере 550 рублей за присоединение объектов мощностью до 15 кВт. Вместо этого была установлена фиксированная цена за каждый 1 кВт в размере 3 тысяч рублей. С 1 июля 2023 года его цена увеличится до 4 тысяч рублей, спустя еще год она вырастет до 5 тысяч рублей за 1 кВт.

Авторы обращения подчеркнули, что сетевые организации при подключении домовладений к интернету продолжили применять региональные ставки, из-за чего стоимость услуг увеличилась в 100 раз, до 60 тысяч рублей, а финансовая нагрузка на операторов связи была многократно увеличена. Это, в свою очередь, ведет к повышению стоимости тарифов и снижению конкурентности на рынке. Операторы связи потребовали пересмотреть нововведения.

В октябре 2022 года профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Георгия Плеханова Вячеслав Чеглов заявил, что сотовым операторам придется повысить стоимость тарифов на сотовую связь в 2023 году в пределах сложившейся инфляции. Это связано с тем, что под санкциями оказались поставки импортного оборудования, отметил он.