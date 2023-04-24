В Leroy Merlin высказались о продаже складов в России В Leroy Merlin опровергли информацию о продаже складов в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Французский ретейлер Leroy Merlin не планирует продавать свои складские помещения в России, рассказали в пресс-службе компании. Комментируя Lenta.ru появившуюся новость в СМИ, представители Leroy Merlin объяснили, что данная информация не соответствует действительности. К продаже не готовят ни один из складских объектов в России.

Эта информация не соответствует действительности, — сообщили изданию.

В пресс-службе данную информацию также подтвердили в беседе с NEWS.ru. Представители компании отметили, что никаких изменений в работе не планируется.

Это неправда. Мы не продаем ни один наш складской объект. Мы как в марте заявляли, что не планируем никаких изменений деятельности компании, так этого и придерживаемся, — уточнили в пресс-службе.

«Коммерсант» ранее сообщил о решении французского ретейлера Leroy Merlin о продаже всех своих складских помещений в России. По данным издания, речь идет о 270 тысяч кв. м в Московской области стоимостью примерно 12 млрд рублей. На эти объекты якобы претендует как минимум две компании — Central Properties и «Венталл-Девелопмент». В распоряжении ретейлера находятся два объекта площадью 130 тысяч кв. м в «Южных вратах» в Домодедово и 140 тысяч кв. м — в «Белом расте» в Дмитровском районе Московской области.